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Esenyurt’ta taksicilere şok uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri artan şikayetler üzerine taksi sürücülerine yönelik uygulama yaptı.

Esenyurt’ta taksicilere şok uygulama

Esenyurt’ta Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri artan şikayetler üzerine taksi sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada çok sayıda çalışma belgesi eksik taksi trafikten men edilirken aranması olan taksi şoförü ise gözaltına alındı.
Esenyurt Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Esenyurt’ta taksi sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan uygulamada çok sayıda taksici durdurularak çalışma belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde belgesi eksik olan taksicilere ilgili maddelerden idari para cezası kesilerek araçları emniyet otoparkına çekildi. Denetleme sırasında aranması olan bir taksi şoförü ise gözaltına alınarak Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi. Trafik ekiplerinin taksicilere yönelik uygulamaları devam edeceği öğrenildi.

Esenyurt’ta taksicilere şok uygulama

Esenyurt’ta taksicilere şok uygulama

Esenyurt’ta taksicilere şok uygulama

Esenyurt’ta taksicilere şok uygulama

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