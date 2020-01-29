HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga: 11 gözaltı

Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 01:23 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta polis merkezi önünde toplanan taksicilerle turizm firması şoförleri arasında kavga yaşandı.

Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta polis merkezi önünde toplanan taksicilerle turizm firması şoförleri arasında kavga yaşandı. Polis polis kavgaya karışan tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda 11 kişi gözaltına alındı.

Olay iddiaya göre Esenyurt Akbatı Taksi Durağı önünde başladı. Bir otelden müşterisini almak için taksi durağı önünden geçen turizm firması şoförünün aracının önü takis sürücüleri tarafından kesildi. Taksiciler olay yerine polis çağırdı. Yaşanan tartışmaların ardından birbirlerinden şikayetçi olan turizm şoförü ve bir taksi sürücüsü Esenkent Polis Merkezi'ne götürüldü. Bir süre sonra polis merkezi önüne yaklaşık kalabalık bir turizm şoförü grubu ile taksi sürücüsü grubu geldi. Gruplar arasında polis merkezi önünde kavga yaşandı. Olay yerindeki polisler tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Kavgaya ilişkin 11 kişi gözaltına alındı.

(FOTOĞRAFLI)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gadir Hum Bayramı nedir?Gadir Hum Bayramı nedir?
RDW kan testi nedir, neden yapılır?RDW kan testi nedir, neden yapılır?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışında

Karabük'te Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Son dakika! Manisa ve Marmaris açıklarında deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.