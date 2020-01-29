Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga:11 gözaltı(Geniş haber)

Mustafa BAKIRHAN, Ersan SAN- İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL(DHA) ESENYURT'ta taksicilerle turizm firması sürücüleri arasında başlayan tartışmalar iki tarafı karakolluk etti. Polis merkezi önünde taksicilerle turizm firması arasında çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırırken 11 kişi gözaltına alındı.ESENYURT'ta taksicilerle turizm taşımacılığı yapan şirket sürücüleri arasında yaşanan tartışma bitmek bilmiyor. Pazartesi günü bir turizm çalışanının Başakşehir'den aldığı turisti Sapanca'ya götürdüğü sırada Esenyurt'ta önü taksiciler tarafından kesilmiş ve evrakları kontrol edilmişti. Bu tartışmaların ardından Salı Günü, Esenyurt Akbatı Taksi Durağı'nın bulunduğu bölgedeki bir otelden turist almak isteyen turizm firması şoförünün minibüsü taksiciler tarafından kesildi. Taksiciler olay yerine polis çağırırken yaşanan tartışmada turizm firması şoförü ve taksici birbirinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri de iki tarafı alarak Esenkent Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

POLİS HAVATA ATEŞ AÇTI

Olayın duyulmasıyla çok sayıda turizm firması çalışanı ve taksiciden oluşan kalabalık iki grup polis merkezinin önünde toplandı. Bir süre sonra ise turizm firması çalışanları ile taksiciler arasında önce sözlü tartılma ardından ise kavga çıktı. Tekme, tokat ve yumruk yumruğa çıkan kavgada iki taraf birbirine girdi. polis ekipleri yaşanan kavgayı havaya ateş açarak ayırdı.