HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta taksiciyi gasp eden zanlı kamerada

Esenyurt’ta taksiciyi gasp eden zanlı kamerada

03.03.2021 10:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta, bir taksi şoförünün boğazına bıçak dayayıp, 230 lira gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin 45 güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda 8 saat içinde yakalandı.

Esenyurt’ta, bir taksi şoförünün boğazına bıçak dayayıp, 230 lira gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin 45 güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda 8 saat içinde yakalandı. Olaya karıştığı kıyafetleriyle daha öncede başka bir suça karıştığı ortaya çıkan gasp zanlısının, yaşattığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Esenyurt Battal Gazi Mahallesi Limon sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uğur Bayramçırak’ın kullandığı 34 TJB 31 plakalı taksiye binen Doğan Ç., sokak üzerine geldiğinde sürücünün boğazına bıçak dayadı. Taksi şoförünün 230 lirasını bıçak ile tehdit ederek gasp eden şüpheli daha sonra yaya bir şekilde olay yerinden kaçtı. Taksi şoförü Bayramçırak ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şoförün ifadesini aldıktan sonra şüphelinin peşine düştü.

45 güvenlik kamerası incelendi şüpheli 8 saatte yakalandı
Olay sonrası çevrede 45 güvenlik kamerasını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ettikten sonra harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan Doğan Ç.‘nin aynı kıyafetle daha önce başka bir suça karıştığı tespit edildi. Yeri tespit edilen Doğan Ç. gasp ettiği parayı harcayamadan 8 saat içinde yakalandı. Para, geri taksiciye iade edilirken, şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Ç., adliyeye sevk edildi.

“Telefonu ver gırtlağını keserim”
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Uğur Bayramçırak, “Şahsı aldım arabama, ‘Aileme gideceğim’ dedi. Sokağa girdiğim de buranın çıkmaz olduğunu söyledim. O da ‘Ağabey alttan gir’ dedi. Girer girmez sağa yanaşmamı söyledi. Sol eliyle gırtlağımı tuttu, bıçağı dayadı. ‘Telefonu ver, gırtlağını keserim’ dedi. O sırada kemerimi çözmüştüm. Bıçağı biraz gevşetti, kendimi dışarı attım. ‘Gasp var’ diye bağırdım. Daha sonra polis ekipleri gelerek çalışmalarda bulundu. 8 saat içinde beni arayıp, şahsı yakaladıklarını söylediler. Ben başta İl Emniyet Müdürümüze, asayiş büro ekiplerimize hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Olayı gerçekten çok hızlı bir şekilde çözdüler. Şahsı çok hızlı bir şekilde aldılar hemen. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Kendilerini seviyor ve saygı gösteriyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
'Tiktok videosu çekeceğiz' deyip dükkanı soydular!'Tiktok videosu çekeceğiz' deyip dükkanı soydular!
Tebbet suresinin anlam ve tefsiri nedir?Tebbet suresinin anlam ve tefsiri nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa mesajı

Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa mesajı

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüz eğitimin detayları

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüz eğitimin detayları

Yol boyunca takip ettiği kadının cüzdanını böyle çaldı!

'Pes' dedirten olay: Eliyle koymuş gibi buldu!

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Dükkan sahiplerinin kabusu oldular! Binlerce liralık telefonları böyle çalmışlar

'Tiktok videosu çekeceğiz' deyip dükkanı soydular!

Sezyum 137 radyoaktif kalıntılı toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkmayın

Korkutan uyarı geldi! 'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.