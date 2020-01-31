HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın

Esenyurt'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 08:20 | Son Güncelleme

Soner HASIRCOĞLU-Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL DHA  Esenyurt'ta 4 katlı tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı.

Soner HASIRCOĞLU-Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL DHA Esenyurt'ta 4 katlı tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, depoda hasar oluştu.
Akşemsettin Mahallesi'nde 230. Sokak'ta bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının depo kısmında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmından dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikanın depo kısmında hasar oluştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Akdeniz'de deprem!Akdeniz'de deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi uygulaması

İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi uygulaması

Van depremi sonrası dikkat çeken araştırma

Van depremi sonrası dikkat çeken araştırma

Koronavirüsün ortaya çıktığı bölgede yaşayan Türk oyuncudan flaş açıklamalar

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İnegöl'de topraktan fışkıran kaplıca suyu mahallelinin ilgi odağı oldu

Topraktan fışkıran kaplıca suyu mahallelinin ilgi odağı oldu

Kurtuluş Savaşı'ndan kalma... Cami duvarına isabet edip patlamayan top mermisi 98 yıldır orada

98 yıldır ilk günkü gibi orada duruyor

Bolu'da kamu çalışanları izinli mi? Bolu Valisi duyurdu

Bolu'da kamuda çalışan engelli ve hamilelere kar izni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.