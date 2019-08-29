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Esenyurt’ta telefoncuya tekme tokat dayak

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 30 liralık telefon tamiri ücreti için iş yerine giden 4 kişi, telefon dükkanı sahibini tekme tokat döverek dükkana zarar verdi.Olay, Saadetdere Mahallesi’nde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı.

Esenyurt’ta 30 liralık telefon tamiri ücreti için iş yerine giden 4 kişi, telefon dükkanı sahibini tekme tokat döverek dükkana zarar verdi.
Olay, Saadetdere Mahallesi’nde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı. İddiaya göre, telefoncu Mehmet Bozkurt ile bir müşterisi arasında 30 liralık telefon tamiri ücreti konusunda anlaşmazlık çıktı. Telefoncunun tartıştığı müşteri, kısa süre sonra yanına 3 kişi daha alarak tekrar iş yerine geldi. Bıçak ve sopalarla iş yerini basan şahıslar, Bozkurt’u darp edip dükkana zarar verdi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansırken, Bozkurt şüphelilerden şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin içeri girip Bozkurt’u darp ettikleri ve etrafa zarar verdikleri görülüyor.

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