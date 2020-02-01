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Esenyurt'ta TIR köprü altına sıkıştı yoğunluk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:31 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta kule vinç parçalarının yüklü olduğu bir TIR köprü altından geçmek istediği sırada sıkıştı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) ESENYURT'ta kule vinç parçalarının yüklü olduğu bir TIR köprü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. Köprü altında sıkışması nedeniyle trafik yoğunluğuna neden olan TIR, 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.
Olay saat 11.00 sıralarında Haramidere Bağlantı Yolu Esenyurt mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Kule vinç parçalarının yüklü olduğu 2 TIR'dan biri, Balıkyolu Köprüsü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. TIR'a yüklü vinç parçasının sıkıştığı yerden çıkarılması için olay yerine İBB'ye ait vinç, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Haramidere Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tek şeritten sağlanan trafik akışı çalışmalar nedeniyle zaman zaman tamamen durduruldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından TIR ve yüklü bulunan vinç parçaları sıkıştığı yerden çıkarılırken, trafik de normal seyrine döndü.
(FOTOĞRAF)

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