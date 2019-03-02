HABER

Esenyurt’ta trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 07:19 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta sabah saatlerinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Esenyurt’ta sabah saatlerinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde yan yol trafiğe kapatıldı.
Kaza, saat 05:30 sıralarında E-5 Karayolu Edirne istikameti Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 DD 4656 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 34 KF 8702 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak yol kenarında bulunan önce reklam tabelasına daha sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 3 kişi sedyeye konularak ambulansa bindirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
Polis, kazanın yaşandığı yolu araç trafiğine kapatarak yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Samsun’da kavşakta trafik kazası: 2 yaralıSamsun’da kavşakta trafik kazası: 2 yaralı
Başkent’te aynı yerde 2 kaza: 1 yaralıBaşkent’te aynı yerde 2 kaza: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...

Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.