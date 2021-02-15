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Esenyurt’ta trafikte akıl almaz olay

15.02.2021 09:02 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta ters yönde ilerleyen sürücü, hem kendini hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Esenyurt’ta ters yönde ilerleyen sürücü, hem kendini hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar trafikteki bir aracın kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre görüntüler geçtiğimiz aylarda Esenyurt’ta kaydedildi. Çift şeritli yolda ters şeritten hızla ilerleyen araç kazaya davetiye çıkardı. Yolda seyir halindeki sürücüler, bir anda önlerinde ters yönden gelen bir araç görünce şaşkına döndü. Bir araç sürücüsü aracı son anda fark ederek ani manevra yapıp, adeta ölümden saniyelerle kurtulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

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