HABER

Esenyurt’ta trafoya giren genç yanarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 19:47 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt’ta bir genç girdiği mahalle trafosunda yanarak can verdi.Olay, akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi 1936.

Esenyurt’ta trafoya giren genç yanarak can verdi

İstanbul Esenyurt’ta bir genç girdiği mahalle trafosunda yanarak can verdi.
Olay, akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi 1936. Sokak’ta bulunan mahallenin trafo merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki ismi öğrenilemeyen madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir genç, trafo merkezine girdi. Trafodan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Yangın söndürülürken, içeride bulunan genç, yaşamını yitirdi. Gencin cesedi, Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Baran Çelik, "Birden trafo patladı. İtfaiye ekipleri geldi müdahale etti. İçerideki çocuk ölmüş galiba. Uyuşturucu bağımlısı olduğu söyleniliyor" dedi.

Esenyurt’ta trafoya giren genç yanarak can verdi

Esenyurt’ta trafoya giren genç yanarak can verdi

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Ağaç budarken bastığı dal kırıldı, 7 metreden düşüp öldüAğaç budarken bastığı dal kırıldı, 7 metreden düşüp öldü
Üniversite öğrencisi, terör örgütü propagandasından adliyedeÜniversite öğrencisi, terör örgütü propagandasından adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.