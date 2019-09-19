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Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan genç yürekleri burktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen  gencin kendinden geçmiş hali kameralara yansıdı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen gencin kendinden geçmiş hali kameralara yansıdı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda çekilen görüntülerde, ayakta duramayan gencin önce bir arabanın üzerine uzanmaya çalıştığı daha sonra yerde kıvrandığı görülüyor. Gencin bu hali, görenlerin yüreklerini burktu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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