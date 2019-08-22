HABER

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 19:48 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi göz altına alındı.

İSTANBUL(DHA)-Esenyurt'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi göz altına alındı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos tarihinde Esenyurt'ta şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yaptıkları aramalarda ekipler, 110,71 gram taş kokain, 630,78 gram skunk, ağırlığı bin 966 gram olan 4 bin 210 adet extasy hap, 9,18 gram Kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ve 3 adet cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 240 TL para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı
1 ay boyunca takip edildiler! Denizli'de yakalandılar1 ay boyunca takip edildiler! Denizli'de yakalandılar
Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra bulduHerkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

Bakanlık açıkladı! Son tarih 27 Ağustos

Bakanlık açıkladı! Son tarih 27 Ağustos

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında

Türkiye ve dünyada tek! Görev başında

Son dakika: Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

Zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

104 kişiyi dolandıran 4 kişi Denizli'de yakalandı

1 ay boyunca takip edildiler! Denizli'de yakalandılar

AFAD ekipleri su kanalında altın bilezik aradı

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.