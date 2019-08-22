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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 21:33 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi göz altına alındı.

İSTANBUL(DHA)-Esenyurt'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi göz altına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos tarihinde Esenyurt'ta şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yaptıkları aramalarda ekipler, 110,71 gram taş kokain, 630,78 gram skunk, ağırlığı bin 966 gram olan 4 bin 210 adet extasy hap, 9,18 gram Kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ve 3 adet cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 240 TL para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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