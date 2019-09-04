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Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yüzlerce uyuşturucu hap ve ’skunk’ adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt’ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yüzlerce uyuşturucu hap ve ’skunk’ adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Esenyurt polisi tarafından önceden tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon ile polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 660 adet uyuşturucu hap, 700 gram skunk tabir edilen uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

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