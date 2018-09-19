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ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

* 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 tabanca, 7 kilo 730 gram uyuşturucu madde ile sahte kimlik ele geçirildi.

* 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 tabanca, 7 kilo 730 gram uyuşturucu madde ile sahte kimlik ele geçirildi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine uyuşturucu madde üreten ve sattığı iddia edilen kişileri yakalamak için 16 Eylül Pazar günü operasyon düzenledi. Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yapılan operasyonda S.D. ve E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Aynı gün düzenlenen ikinci operasyonla Esenyurt'ta S.K., Avcılar'da ise K.K, ve H.K. yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde arama yapan polis ekipleri 2 tabanca, 7 kilo 730 gram Skunk ve Bonzai, sahte kimlik, 7 cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 785 lira, 3 hassas terazi, 10 şişe aseton ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİNİN 7 SUÇTAN ARAMASI ÇIKTI
Gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili polis merkezinde yapılan detaylı incelemede şüpheli S.K.'nın 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' ve 'Silahla ateşme' suçlarından 2 aranma kaydı. H.K.'nın ise, 'Tehdit', 'Dolandırıcılık', 'Basit yaralama', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kullanmak' ve 'Mala zarar verme' suçlarından aranması olduğu tespit edildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K., K.K., S.K. ve E.E. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, S.D. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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