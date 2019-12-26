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  4. Esenyurt'ta uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Esenyurt'ta uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 16:26 | Son Güncelleme

ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önündeki TIR'a sonra da bariyerlere çarparak, savruldu.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önündeki TIR'a sonra da bariyerlere çarparak, savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiden Uzman Çavuş Murat Kurt hayatını kaybederken, sürücü Celal D. yaralandı.
Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Esenyurt, Hadımköy-TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy yönüne giden 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücüsü Celal D.'nin kontrolünden çıkarak önce önündeki TIR'a sonra da bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada araçta bulunan ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt hayatını kaybederken, Celal D.'nin tedavisine devam ediliyor. Öte yandan TIR sürücüsü Emre C. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERA
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, TIR kavşakta yolunda ilerlerken sağ taraftan hızla gelen otomobil çarpıp savruluyor ardından bariyerlere çarparak duruyor. Kazanın ardından TIR şoförünün aracından inerek kaza yapan otomobile doğru koştuğu görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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