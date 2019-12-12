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ESENYURT'TA VATANDAŞLARI KAR PAYI VAADİYLE DOLANDIRAN KUYUMCU YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 15:22 | Son Güncelleme

-Daha önceden de dolandırıcılıktan kaydı bulunan şüpheli polis tarafından yakalanınca intihar girişiminde bulundu.

-Daha önceden de dolandırıcılıktan kaydı bulunan şüpheli polis tarafından yakalanınca intihar girişiminde bulundu.

Veysel TİMDU/İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta kuyumcu dükkanında sahte altın satan ve vatandaşları "kar payı" vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı. Yakalanmadan önce intihar girişiminde bulunan şüpheli Murat Güngör Y.'nin dolandırıcılık suçlamasıyla daha önceden hakkında dava açıldığı öğrenildi.

Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada bulunan kuyumcuyu işleten Murat Güngör Y. isimli şüpheli "Kar payı" adı altında paralarını katlayacaklarını söyleyerek, vatandaşların parasını topladı. Paralarını aldığı kişilerin altınlarını vermeyip oyalayan Murat Güngör Y. mağdurları dükkana çağırdı. Ertesi gün buraya gelen mağdurlar, kapalı dükkanla karşılaştı. Mağdurlar durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Dükkanın vitrininde bulunan altınların da sahte olduğu ortaya çıktı.

YAKALANINCA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis şüpheli Murat Güngör Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler Murat Güngör Y.'nin yerini tespit ederek, gözaltına almak istedi. Şüpheli Murat Güngör Y. gözaltına alınmadan önce intihar girişiminde bulundu. Murat Güngör Y. ambulansla önce Esenyurt Devlet Hastanesi'ne ardından da Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Murat Güngör Y.'nin daha önceden de dolandırıcılık suçundan hakkında dava açıldığı öğrenildi.

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