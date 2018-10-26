HABER

ESENYURT'TA YANAN FABRİKALARDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 16:04 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta 3 fabrikanın hasar gördüğü yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Haber- Kamera : Ali AKSOYER / İSTANBUL , (DHA) Esenyurt'ta 3 fabrikanın hasar gördüğü yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. 100 milyon liraya yakın hasar meydana geldiği belirtilen fabrikalar bugün havadan görüntülendi. Akçaburgaz Mahallesi'nde dün sabah palet fabrikasının deposunda çıkan yangın kısa sürede büyümüş ve yanında bulunan 2 fabrikaya da sıçramıştı. Çok sayıda ilçeden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangınla ilgili palet fabrikası çalışanı 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, bu sabah fabrikalara gelerek çalışma yaptı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili delil arandı. Çıkan yangında maddi hasarın yaklaşık 100 milyon lira olduğu kaydedildi. Fabrikalardaki hasar havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü: ----------- -Yanan fabrikaların havadan görüntüleri (Tür: İstanbul)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Dilara'nın öldürülmesiyle ilgili 'battaniye' detayıDilara'nın öldürülmesiyle ilgili 'battaniye' detayı
Kilis'in Suriye sınırına obüs sevkiyatıKilis'in Suriye sınırına obüs sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.