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Esenyurt'ta yangın çıkan dairede 3 kişi mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)-ESENYURT'ta 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Talatpaşa Mahallesi 1000 sokak üzerinde 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında içeride bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İtfaiye, içeride mahsur kalan 3 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

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