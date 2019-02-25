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Esenyurt'ta yangında can pazarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta 5 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta 5 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında saat 15.20 sıralarında yangın çıktı. Tüm binayı kaplayan yoğun duman nedeniyle bina sakinleri dışarı çıkamadı. Apartman sakinleri ve çevredekilerin büyük korku yaşadığı yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

12 KİŞİ KURTARILDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 12 kişiyi merdiven aracı yardımıyla kurtardı. Kurtarılan 12 kişiden 6'sı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, diğer 6 kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Büyük panik yaşayan bazı bina sakinlerinin gözyaşı döktüğü görüldü. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olayı anlatan bir görgü tanığı, " Yangın çıktı bizde içeri girdik yardım etmek istedik ama çok yoğun duman vardı müdahale edemedik. Mahsur kalan komşularımız vardı. Sağ olsun itfaiye ekipleri kurtardı hastaneye götürüldüler. İyiydi durumları" diye konuştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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