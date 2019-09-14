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Esenyurt'ta yangında can pazarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta 4 katlı binada bulunan bir dairede yangın çıktı.

Esenyurt'ta yangında can pazarı

Çağatay KENARLI / İstanbul, (DHA) - ESENYURT'ta 4 katlı binada bulunan bir dairede yangın çıktı. Yangın sırasında çıkan dumanlar binayı kapladı. Dairelerinde dumandan mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Üçevler Mahallesi 920 Sokak'ta bulunan Karahan Apartmanın giriş katındaki dairede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar önce daireyi ardından binayı kapladı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki dairelerde bulunanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi merdivenle aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Esenyurt'ta yangında can pazarıEsenyurt'ta yangında can pazarıEsenyurt'ta yangında can pazarıEsenyurt'ta yangında can pazarı

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