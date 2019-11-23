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Esenyurt'ta yangında mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye kurtardı -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:07 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta 5 katlı binanın girişinde bulunan eski giysilerin yanmasıyla çıkan yangında, aralarında bebek ve yaşlıların da olduğu mahsur kalan 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.  Yangın, saat 15.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Bülbül Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın girişinde çıktı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta 5 katlı binanın girişinde bulunan eski giysilerin yanmasıyla çıkan yangında, aralarında bebek ve yaşlıların da olduğu mahsur kalan 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Bülbül Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın girişinde çıktı. İddiaya göre, girişte bulunan eski kıyafetlerin üzerine atılan bir izmarit yangına neden oldu. Tutuşan giysiler ve yoğun duman nedeniyle çok sayıda vatandaş üst katlarda mahsur kaldı. Yangını gören vatandaşlar yanan giysileri söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sürerken yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar camlara ve balkonlara çıkarak itfaiye ekiplerinin kendilerini kurtarmasını bekledi. Büyük korku yaşayan aralarında bebek ve yaşlılarında olduğu 13 kişi itfaiye ekiplerinin yangın merdiveniyle kurtarıldı. Bazı vatandaşların ağladığı görüldü. Aşağı indirilen ve dumandan etkilenenler olay yerine gelen ambulanslara alınarak tedavi altına alındı. 5 kişi ise kontrol amaçlı hastanelere götürüldü. Yaşanan olayı anlatan bir görgü tanığı, merdiven boşluğunda bir yangın vardı biz müdahale etmeye çalıştık. Bağrışmalar vardı. Sonra itfaiyeyi aradık itfaiye ekipleri geldi. Binadakileri boşalttı. Durumları iyiydi" diye konuştu.

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