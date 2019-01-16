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Esenyurt'ta yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:05 | Son Güncelleme

  Esenyurt Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak üzerinde bulunan beş katlı bir apartmanın asansör boşluğunda saat 16.15'te yangın çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak üzerinde bulunan beş katlı bir apartmanın asansör boşluğunda saat 16.15'te yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmandan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, duman yüzünden üst katlarda 5 kişi mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, itfaiye merdiveniyle 5 kişiyi kurtardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmaken, itfaiye apartmanda duman tahliyesi yaptı.

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