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Esenyurt'ta yasadışı sanal bahis oynatılan yerler mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 17:23 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta yasadışı sanal bahis operasyonunda bahis oynatılan yerler mühürlendi.

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta yasadışı sanal bahis operasyonunda bahis oynatılan yerler mühürlendi. Gözaltına alınan Mehmet A. ve Şahin Ö. hakkında işlem başlatılırken 5 bin lira ile 25 bin lira arasında para cezası kesileceği öğrenildi.
Esenyurt'ta dün yasadışı sanal bahis oynatılan bir internet kafenin bodrum katına operasyon yapıldı. Operasyonda bir bilgisayar üzerinden yaşa dışı bahis oynatan kişi ile baskın sırasında bahis oynamak için sıra bekleyen 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifadelerinin ardından kumar oynattığı belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Yasadışı kumar oynattığı belirlenen Mehmet A. ile Şahin Ö.'nün üzerlerinde çıkan bin 380 liraya da el konuldu. Kumar oynatılan bodrum kat ve internet kafe polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mehmet A. ile Şahin Ö. ve operasyon sırasında bahis oynamak için bekleyen iki kişi de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Haklarında idari işlem başlatılan Mehmet A. ile Şahin Ö.'ye 5 bin lira ile 25 bin lira arasında para cezası kesileceği öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen ve bahis oynatılan bilgisayar kasalarına da el konulurken, ekiplerin bilgisayar kasalarını inceleme çalışmaları devam ediyor.

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