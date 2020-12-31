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Esenyurt’ta yılbaşı gecesinde sahte alkol operasyonu

31.12.2020 18:51 | Son Güncelleme:
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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşına saatler kala operasyon düzenledikleri bir evde çok sayıda satışa hazır ve litrelerce sahte alkol ile uyuşturucu madde ele geçirdi.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte alkol imalathanesine yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşına saatler kala operasyon düzenledikleri bir evde çok sayıda satışa hazır ve litrelerce sahte alkol ile uyuşturucu madde ele geçirdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte alkol imalathanesine yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evin içerisinde satışa hazır halde ve litrelerce doldurulmayı bekleyen sahte alkol ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Ev içerisinde incelemelerde bulunan ekipler, uyuşturucu madde ve kaçak sigara olduğunu tespit etti. Ekiplerin evdeki çalışmaları sürüyor.

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