Esenyurt’ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir kişi toprak altında kalırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt\u2019ta yol \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda toprak kaymas\u0131 meydana geldi. Bir ki\u015fi toprak alt\u0131nda kal\u0131rken, olay yerine itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.16 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131za 'cinsel istismar iddias\u0131' bir il\u00e7eyi aya\u011fa kald\u0131rd\u0131! Polis seferber olduHalk otob\u00fcs\u00fc s\u00fcr\u00fcc\u00fclerine alkol metreli denetim7 y\u0131ld\u0131r aranan firari, soka\u011fa \u00e7\u0131k\u0131nca yakaland\u0131
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