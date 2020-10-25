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Esenyurt’ta yolcu alma kavgasına karışan taksiciler, adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta yolcu alma sebebiyle çıkan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı sopalı yumruklu kavgada 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Esenyurt’ta yolcu alma sebebiyle çıkan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı sopalı yumruklu kavgada 5 kişi adliyeye sevk edildi. Olaya karışan 5 sürücüye idari para cezası yazılırken 2 araç ise otoparka çekildi.
Olay, dün öğle saatlerinde bir sitenin önünde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre Bağcılar’dan gelen bir taksi sürücüsü Y.E.Ş. sitenin önünden yolcu almak istedi. Durumu sinirlenen bölgedeki taksi sürücüleri arasında sopalı bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.E.Ş. bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olaydan kısa süre sonra intikal eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve polis ekipleri bıçakla yaralama şüphelisi G.Ç.’nin ve sopalı saldırgan C.Ç.’nin aralarında bulunduğu şahısları polis merkezine götürdü. Yapılan soruşturmanın ardından bu sabah 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Para cezası yazıldı
Olaya karışan 5 taksi sürücüsüne ise yine polis tarafından toplam bin 80 lira para cezası kesildi. Ayrıca 2 taksinin ise otoparka çekildiği öğrenildi.

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