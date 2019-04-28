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Esenyurt'ta yolda çökme//Ek fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 07:48 | Son Güncelleme

ESENYURT Güzelyurt Mahallesi'nde Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde asfalt üzerinde çökme  meydana geldi.

Esenyurt'ta yolda çökme//Ek fotoğraflar

Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT Güzelyurt Mahallesi'nde Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde asfalt üzerinde çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine loay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri inceleme yaptı. İncelemelerin ardından çöküntünün bulunduğu noktada dubalar ve güvenlik şeridiyle önlem alındı.

Öte yandan olay yerinin geçtiğimiz gün çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'ne yakın olması dikkat çekti.

(FOTOĞRAFLI)

Esenyurt'ta yolda çökme//Ek fotoğraflar

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