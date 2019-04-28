Esenyurt'ta yolda çöküntü oluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta, asfalt üzerinde çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, cadde üzerinde dubalarla önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi'de asfalt üzerinde yaklaşık bir buçuk metrelik çöküntü oluştu.

Cadde üzerindeki çöküntüyü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından çöküntünün bulunduğu noktada dubalar ve güvenlik şeridiyle önlem aldı.

Cadde üzerinde trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin sabah erken saatlerde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki Orhangazi Caddesi üzerinde ve bir binadaki çatlaklar nedeniyle mahallede bulunan birçok bina kontrol amaçlı boşaltılmış, ekipler ise binalarda ve zeminde kaymanın olup olmadığını belirlemek için çalışma başlatmıştı.

Olay yerinin, geçtiğimiz gün çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'ne çok yakın olması dikkati çekti.



