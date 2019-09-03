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ESENYURT'TA YOLDA KAVGA ETTİĞİ KOMŞUSUNA ATEŞ AÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta iki komşu arasındaki  yolda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR -Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT'ta iki komşu arasındaki yolda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Komşusunun ateş açtığı kişi, kolundan ve bacağından yaralandı.
Olay, Üçevler Mahallesi 910 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 09.00 sıralarında sağlık ocağından dönen Beşir S., yolda karşılaştığı komşusuyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşusu, Beşir S.'ye ateş açtı. Beşir S., koluna ve bacağına kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı arıyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler olay yerini emniyet şeridine alarak inceleme başlattı. Silahlı kavganın yaşandığı sokakta 6 adet boş kovan bulundu.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerindeki polis ve ambulans
-Olay yerinin emniyet şeridine alınması
-Sokağa çıkan mahalleli
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Yerdeki boş kovanlar
-Görgü tanığıyla röp.
-Genel ve detay görüntüler

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