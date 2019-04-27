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Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 01:50 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: - "25 apartman emniyet amaçlı tahliye edildi"

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme sebebiyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi ve tahliye edilen 9 katlı binanın çevresindeki 25 apartmanın emniyet amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşların zarar görmemesi için boşaltma kararı aldıklarını ve çatlaklara ilişkin araştırmalarının devam ettiğini belirtti.

"Valiliğimiz kimsenin zarar görmemesi açısından, emniyeten vatandaşlarımızın evlerine girmesini istemiyor. Bütün gece boyunca çalışma devam edecek." diyen Bozkurt, sahanın emniyete alınması için iş makinalarının sabaha kadar çalışacağını aktardı.

Kemal Deniz Bozkurt, binalara cihazlar yerleştirildiğini ve herhangi bir kayma olup olmadığına dair ölçümlemeler yaptıklarını ifade ederek, önceki ölçümlemelerde kayma olduğunu ancak 8 saattir her yarım saatte bir yaptıkları ölçümlemede herhangi bir kayma görmediklerini kaydetti.

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bir sorun gözükmüyor. Fakat süreci yarından sonra netleştireceğiz. Yarın inşallah valilikle birlikte kararı vereceğiz. Bunun dışında acil bir şey yok. Vatandaşlarımız bu gece evlerine giremeyecekler emniyetten dolayı. Belediyemizin bütün ekipleri burada. Vatandaşlarımızın bu gece en azından acil ihtiyaçlarını giderecek şekilde onlara hizmet edecekler. Zabıta birimimiz aşağı yukarı 100 personeliyle burada. Birim amirlerimiz burada. Başkan yardımcılarımız ve ben buradayız. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 25 civarında apartman tahliye edildi. Bunların çoğu somut bir risk olduğu için değil emniyet amaçlı tahliye edildi."

Çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların koordineli şekilde sürdürülebilmesi için olay yeri yakınındaki Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'nda kriz masası kurulurken, çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

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