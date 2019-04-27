Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşması

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bu akşam bütün binalara da izleme cihazları konacak. Vatandaşlarımız rahat etsin diye bu akşam da onları misafir edeceğiz." dedi.
Bozkurt, dün ilçede yaşanan çatlaklar ve çökmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda 40'a yakın binanın boşaltılmış durumda olduğunu söyledi.
Yaklaşık 15 saattir ölçümlerin sürekli devam ettiğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:
"Herhangi bir zeminde oynama yok. Gayet güzel stabil gidiyor. Aynı zamanda aşağıda hafriyat alınan bir inşaat alanımız vardı orayı da doldurtuyoruz. Dolma işlemi bitmediği için şu aşamada çok büyük risk olmamasına rağmen yine kaymakamlıkla valilikle görüştük. Yarın dolacak orası. Yarından sonra inşallah daha net rakamlar söyleyeceğiz. Bu akşam bütün binalara da izleme cihazları konacak. Her binanın hareketini tek tek kontrol ediyoruz. Kuyular açılıyor, zemin hareketleri kontrol ediliyor. Çok büyük risk görülmemekle beraber vatandaşlarımız rahat etsin diye bu akşam da onları misafir edeceğiz. Burada önemli olan vatandaşlarımızın huzurlu şekilde, zarar görmeden muhafaza altına alınması."
Bugün sabahtan itibaren zeminle ilgili yapılan incelemelerde herhangi bir oynamanın görülmediğini dile getiren Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ekipler binaların içerisini, çevresini tek tek kontrol ediyor. Binaların taşıyıcı sistemleri zarar görmüş mü görmemiş mi diye kontrol ediliyor. Bir kere kontrol edip bırakmıyoruz. Belirli periyotlarla binalarda bir değişiklik var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Aslında bu akşam da belki müsaade edilebilirdi ama bu riski göze almaya değmez. Yarın büyük oranda en azından ölçümlerin tamamlanmasında seyir açısından stabilite sağlandığı için vatandaşlarımızın evine gitmesine müsaade edebiliriz. Bu da sürece bağlı. Salı günü bütün kuyu açımları bitecek. Zemin hareketleri ve bina hareketleri, numerik değerler olarak alınacak ve ondan sonra niye olduğu, ne olacağına dair net rakamları söyleyebileceğiz. Ayrıca burada o kuyular açık kalacak zaman içerisinde eğer bu bölgenin jeolojik yapısı ile ilgili bir sorun varsa onu da tespit etmiş olacağız."
Bozkurt, incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.
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