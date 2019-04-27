Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşması

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bu akşam bütün binalara da izleme cihazları konacak. Vatandaşlarımız rahat etsin diye bu akşam da onları misafir edeceğiz." dedi.

Bozkurt, dün ilçede yaşanan çatlaklar ve çökmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda 40'a yakın binanın boşaltılmış durumda olduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 saattir ölçümlerin sürekli devam ettiğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Herhangi bir zeminde oynama yok. Gayet güzel stabil gidiyor. Aynı zamanda aşağıda hafriyat alınan bir inşaat alanımız vardı orayı da doldurtuyoruz. Dolma işlemi bitmediği için şu aşamada çok büyük risk olmamasına rağmen yine kaymakamlıkla valilikle görüştük. Yarın dolacak orası. Yarından sonra inşallah daha net rakamlar söyleyeceğiz. Bu akşam bütün binalara da izleme cihazları konacak. Her binanın hareketini tek tek kontrol ediyoruz. Kuyular açılıyor, zemin hareketleri kontrol ediliyor. Çok büyük risk görülmemekle beraber vatandaşlarımız rahat etsin diye bu akşam da onları misafir edeceğiz. Burada önemli olan vatandaşlarımızın huzurlu şekilde, zarar görmeden muhafaza altına alınması."