Esenyurt'ta yumruklu sandalyeli kavga

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta Suriyeli iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Esenyurt Merkez mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir lokantada Suriyeli iki grup arasında alacak verecek tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu bir kişi aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bayılan kişiyi çevrede bulununlar yardım etti. Olay anları dakika dakika güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kavga sonrası caddede yoğun güvenlik önlemi aldı.
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