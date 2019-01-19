HABER

ESENYURT'TA YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanarak sokakta kendinden geçen iki kişi görenlerin yüreğini sızlattı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanarak sokakta kendinden geçen iki kişi görenlerin yüreğini sızlattı. Bazıları kendinden geçen gencin yanına giderek yardımcı olmaya çalışırken bazıları ise koşar adım uzaklaştı.
Görüntüler Esenyurt'ta çekildi. İlk görüntü Pınar Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde kameralara takıldı. Uyuşturucu madde kullandığı belirtilen bir genç kendinden geçmiş halde yerde yattı. Bazıları yanından koşar adım geçerken bazıları ise yardım etmeye çalıştı.

"ESENYURT'UN TAMAMI BÖYLE"
Yerde yatan gence yardım eden Mehmet Ali Tunç, "Yardım edenleri yok. Bir kere bulaşmışlar. Devletten bir yardım olsa, toplayıp tedavi ettirseler iyi olur. Baktığınız zaman Esenyurt'un tamamı böyle' derken yoldan geçen bir başka kişi ise korktuklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Bir süre sonra ayağa kalkan genç buradan uzaklaştı.
İkinci görüntü ise yine aynı caddede bir gün önce amatör kameralar tarafından kaydedildi. Yine uyuşturucu madde kullandığı belirtilen bir başka kişi de kaldırımda ayakta durmakta zorlanıyor.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Yerde yatan genç
-Vatandaşların kaldırmaya çalışması
-Vatandaşlar ile röportaj
-Genel ve detaylar

(CEP TELEFONU)
-Madde kullanan kişi
-Ayakta durmakta zorlanması
-Yürüyerek uzaklaşması

PARTNERBu görüntü Türkiye'nin yanı başında! Dünyada benzeri yokBu görüntü Türkiye'nin yanı başında! Dünyada benzeri yok
Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!
Küçük yelkencilerden gece çalışmasıKüçük yelkencilerden gece çalışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.