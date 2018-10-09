HABER

Esenyurt'taki cinsel saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

Toplu halde, 22 yaşındaki T.K'ya cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 22 yaşındaki T.K'ya toplu olarak cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.D, A.D ve avukatları ile müşteki T.K'nın avukatı katıldı.

Dosyadaki CD görüntüleri izleneceği gerekçesiyle kapalı yapılan duruşmada, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Gül Erdoğmuş davaya katılma talebinde bulundu.

Erdoğmuş, daire dışındaki kamera görüntüsünün daha önemli olduğunu belirterek, "Müvekkil orada sanıklardan kaçtığını belirtmektedir. Sanıkların baskısından kurtulduğu tek yer dairenin kapısıdır. Hiç kimse 3 kişiyle cinsel ilişkiye girmek istemez. Darp raporu da vardır, 5 suç işlenmiştir. Sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz." dedi.

Söz alan sanık B.C'nin avukatı, müşteki ile müvekkilinin binaya el ele girdiklerini, hatta binanın güvenliğinde 2 dakika kadar kayıt işlemi yaptırdıklarını söyledi. Sanık M.D'nin avukatı ise görüntülere bakıldığında herhangi bir zorlama olmadığının net olarak görüldüğünü öne sürerek, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini kaydetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bu tür davalara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na katılma hakkı tanındığı belirterek, suçtan zarar gören sıfatları bulunmadığından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun katılma talebini reddetti.

Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

- Müşteki: "(Sen haplandın mı? Ben haplandım) diye konuşuyorlardı"

Davanın 5 Haziran'daki ilk duruşmasında savunma yapan sanıklar, müştekiyle rızası dahilinde birlikte olduklarını, uyuşturucu madde kullanmadıklarını iddia etmişti.

Müşteki T.K. ise sanıklardan B.C. ile arkadaş olduklarını, birlikte buluşup alkol aldıklarını, sonrasında kendisini iyi hissetmediğini ifade ederek, eve gitmek istediğini söylemesine rağmen B.C'nin "Bu halde eve gidemezsin, arkadaşlara gidelim, ayrı odada yatar uyursun." diyerek kendisini araca bindirip bir eve götürdüğünü belirtmişti.

Evde önce B.C'nin zorla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlatan T.K, daha sonra M.D, A.D. ve B.C'nin tek tek ve toplu olarak cinsel saldırıda bulunduklarını söylemişti.

T.K, ifadesinde, "Kendimde değildim. Kulağımda uğuldama vardı. Ne olacağını bilmiyordum. Sabah 05.00'e kadar bana cinsel saldırıda bulunup darbettiler. Orası neresi, saat kaç onu bile bilmiyordum. Gece ben anneme 02.00'de geleceğimi belirtmiştim. Annem beni aradı. Şahıslara 'hiçbir şeyi söylemeyeceğim' diye yalvardım. Kontörüm yoktu. Sadece annemin aradığı telefonu açtım ve 'Arkadaşımda kaldım. Sabaha karşı geleceğim.' deyip telefonu kapatmak zorunda kaldım. Sabah 06.30 gibi bir telaşla beni çıkardılar. Aralarında 'Sen haplandın mı? Ben haplandım.' şeklinde konuşmalar vardı. Ben daha önce hiç uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım." demişti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, birlikte gittikleri barda sanık B.C'nin müşteki T.K'ya ikram ettiği içkiye uyuşturucu ve uyarıcı madde kattığı, sonrasında B.C'nin, kendisini kötü hisseden müştekiyi evine gitmek istemesine rağmen kendi istediği bir eve götürdüğü anlatılıyor.

B.C'nin, verdiği uyarıcı maddenin etkisinden yararlanarak T.K'ya evde cinsel saldırıda bulunduğu, sonradan eve gelen diğer sanıklar A.D. ve M.D'nin de katılımıyla T.K'nın birçok kez grup halinde cinsel saldırıya maruz kaldığı ifade edilen iddianamede, T.K'nın kanında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bulunduğuna ilişkin rapor hazırlandığı kaydedildi.

İddianamede, sanıklar B.C, M.D. ve A.D'nin "cinsel saldırı" suçundan on ikişer yıldan az olmamak üzere ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 1 yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

- "Biz bu davanın takipçisiyiz"

Duruşma nedeniyle adliye binası önünde toplanan "Kadın Meclisleri" adlı oluşum da müşteki T.K'ya destek verdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Gül Erdoğmuş, müştekiye verilen uyuşturucu madde sonrasında tecavüz olayının gerçekleştiğini belirterek, "Dosyada mevcut darp raporu ve kanda tespit edilen uyuşturucu maddesi olmasına rağmen bu her iki rapor soruşturma aşamasına yetişmediği için bugün üç sanık hala tutuksuz yargılanıyor." ifadesini kullandı.

PARTNERÜnlü sunucu köy düğünü yaptıÜnlü sunucu köy düğünü yaptı
Otomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar beklediOtomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar bekledi
Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıSuudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel saldırı dava Esenyurt

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı detay! Kırıkkale'de 5 gün arayla ikinci şehit haberi

Acı detay! Kırıkkale'de 5 gün arayla ikinci şehit haberi

Kayıp Suudi Gazeteci olayında yeni gelişme! 7 şüpheli tespit edildi

Kayıp Suudi Gazeteci olayında yeni gelişme! 7 şüpheli tespit edildi

Acılı baba kızı için miting yapacak

Acılı baba kızı için miting yapacak

MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.