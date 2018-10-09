Esenyurt'taki cinsel saldırı davası

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 22 yaşındaki T.K'ya toplu olarak cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.D, A.D ve avukatları ile müşteki T.K'nın avukatı katıldı. Dosyadaki CD görüntüleri izleneceği gerekçesiyle kapalı yapılan duruşmada, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Gül Erdoğmuş davaya katılma talebinde bulundu. Erdoğmuş, daire dışındaki kamera görüntüsünün daha önemli olduğunu belirterek, "Müvekkil orada sanıklardan kaçtığını belirtmektedir. Sanıkların baskısından kurtulduğu tek yer dairenin kapısıdır. Hiç kimse 3 kişiyle cinsel ilişkiye girmek istemez. Darp raporu da vardır, 5 suç işlenmiştir. Sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz." dedi. Söz alan sanık B.C'nin avukatı, müşteki ile müvekkilinin binaya el ele girdiklerini, hatta binanın güvenliğinde 2 dakika kadar kayıt işlemi yaptırdıklarını söyledi. Sanık M.D'nin avukatı ise görüntülere bakıldığında herhangi bir zorlama olmadığının net olarak görüldüğünü öne sürerek, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini kaydetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bu tür davalara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na katılma hakkı tanındığı belirterek, suçtan zarar gören sıfatları bulunmadığından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun katılma talebini reddetti. Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi. - Müşteki: "(Sen haplandın mı? Ben haplandım) diye konuşuyorlardı" Davanın 5 Haziran'daki ilk duruşmasında savunma yapan sanıklar, müştekiyle rızası dahilinde birlikte olduklarını, uyuşturucu madde kullanmadıklarını iddia etmişti. Müşteki T.K. ise sanıklardan B.C. ile arkadaş olduklarını, birlikte buluşup alkol aldıklarını, sonrasında kendisini iyi hissetmediğini ifade ederek, eve gitmek istediğini söylemesine rağmen B.C'nin "Bu halde eve gidemezsin, arkadaşlara gidelim, ayrı odada yatar uyursun." diyerek kendisini araca bindirip bir eve götürdüğünü belirtmişti. Evde önce B.C'nin zorla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlatan T.K, daha sonra M.D, A.D. ve B.C'nin tek tek ve toplu olarak cinsel saldırıda bulunduklarını söylemişti.

T.K, ifadesinde, "Kendimde değildim. Kulağımda uğuldama vardı. Ne olacağını bilmiyordum. Sabah 05.00'e kadar bana cinsel saldırıda bulunup darbettiler. Orası neresi, saat kaç onu bile bilmiyordum. Gece ben anneme 02.00'de geleceğimi belirtmiştim. Annem beni aradı. Şahıslara 'hiçbir şeyi söylemeyeceğim' diye yalvardım. Kontörüm yoktu. Sadece annemin aradığı telefonu açtım ve 'Arkadaşımda kaldım. Sabaha karşı geleceğim.' deyip telefonu kapatmak zorunda kaldım. Sabah 06.30 gibi bir telaşla beni çıkardılar. Aralarında 'Sen haplandın mı? Ben haplandım.' şeklinde konuşmalar vardı. Ben daha önce hiç uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım." demişti. - İddianameden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, birlikte gittikleri barda sanık B.C'nin müşteki T.K'ya ikram ettiği içkiye uyuşturucu ve uyarıcı madde kattığı, sonrasında B.C'nin, kendisini kötü hisseden müştekiyi evine gitmek istemesine rağmen kendi istediği bir eve götürdüğü anlatılıyor. B.C'nin, verdiği uyarıcı maddenin etkisinden yararlanarak T.K'ya evde cinsel saldırıda bulunduğu, sonradan eve gelen diğer sanıklar A.D. ve M.D'nin de katılımıyla T.K'nın birçok kez grup halinde cinsel saldırıya maruz kaldığı ifade edilen iddianamede, T.K'nın kanında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bulunduğuna ilişkin rapor hazırlandığı kaydedildi.