ESENYURT'TAKİ KAPKAÇÇILAR KAMERADA

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta çok sayıda kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakandı. Şüphelilerin yaptıkları bir kapkaç ve bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından çok sayıda kapkaç ve motorsiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yapılam operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAPKAÇÇILAR KAMERADA

Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı söylenilen şüpheliler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişinin kapkaç yapması görülüyor. Diğer görüntüde ise motosikleti çaldıkları kameraya yansıyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerasıı

-Şüphelilerin kapkaç yapması

-Motosikleti çalmaları

-Aktüel görüntüler

-şüphelilerin emniyetten çıkışı

