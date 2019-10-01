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ESENYURT'TAKİ KAPKAÇÇILAR KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

  Esenyurt'ta çok sayıda kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakandı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt'ta çok sayıda kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakandı. Şüphelilerin yaptıkları bir kapkaç ve bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından çok sayıda kapkaç ve motorsiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yapılam operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAPKAÇÇILAR KAMERADA
Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı söylenilen şüpheliler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişinin kapkaç yapması görülüyor. Diğer görüntüde ise motosikleti çaldıkları kameraya yansıyor.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerasıı
-Şüphelilerin kapkaç yapması
-Motosikleti çalmaları
-Aktüel görüntüler
-şüphelilerin emniyetten çıkışı

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