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Esenyurt'taki o minibüse denetim sırasında ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 16:48 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta hızlı gittiği için kendisini uyaran iki genç kızın minibüs şoförü tarafından darp edilmesinin ardından aynı hatta çalışan minibüslere yönelik denetim yapıldı.

İdris TİFTİKCİ-Veysel TİMDU/İSTANBUL (DHA) ESENYURT'ta hızlı gittiği için kendisini uyaran iki genç kızın minibüs şoförü tarafından darp edilmesinin ardından aynı hatta çalışan minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi.
Esenyurt, Piri Reis Mahallesi'nde Cuma günü meydana gelen olayda, Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen Mine M. ve Kübra K., hızlı gittiği için uyardıkları minibüs şoförü Ünal E. tarafından darp edilmişti. Gözaltına alınan Ünal E. (32) "Kasten Yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildi. 15 suçtan polise geliş kaydı bulunduğu belirtilen Ünal E. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Esenyurt'ta bugün aynı hatta çalışan minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan minibüslerde incelemelerde bulunuldu. Kadınlara saldıran sürücünün kullandığı minibüs de denetim sırasında durduruldu. Başka bir şoförün kullandığı minibüse, fazla yolcu taşımaktan 85 lira para cezası kesildi. Aynı araca 8 kez aynı gerekçe ile ceza kesildiği belirtildi. Kızları darp eden sürücüye de olay günü yine aynı gerekçe ile ceza kesildiği kaydedildi. Esenyurt'ta da son bir ayda 564 minibüse işlem yaptığı toplamda 58 bin 968 lira ceza kesildiği öğrenildi.

"MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNİN DAHA NAZİK OLMALARINI VE BU KADAR ÇOK YOLCU ALMAMALARINI İSTİYORUZ"
Esenyurt'ta minibüs şoförlüğü yapan Soner Curo, "Yanlış yapan arkadaşlarımız var. Bunun için uygulama yapılması gerekiyor ama çok insan var. Hızlı gidiyoruz diye tepki alıyoruz. Büyükşehir bize dakika vermiş. O dakikaya gitmezsek bizim arabamız bağlanıyor. Ya da bizi trafikten 7 güne kadar men ediyorlar. Biz de hiç kimseye zarar gelmesin istiyoruz." derken, sürekli minibüse bindiğini belirten Birsen Kahraman ise, "Minibüsler çok kalabalık, kapı önünde gidenler var. Bunun son bulmasını istiyoruz. Minibüs şoförlerinin daha nazik olmalarını ve bu kadar çok yolcu almamalarını istiyoruz. " diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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