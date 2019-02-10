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Esenyurt'taki olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği: - "Bir düğünde 3 vatandaşın yaralanmasına sebebiyet veren 3 şüpheli gözaltına alındı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta bir düğünde 3 vatandaşın yaralanmasına sebebiyet veren 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenyurt'ta, İlçe Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve başta Sinoplular Derneği olmak üzere sağduyulu hemşehrilerin iş birliğiyle provokatif girişimlerin başarısız olduğu belirtildi.

Düğünde yaralanan 3 vatandaşın sevk edildikleri hastanelerde ayakta tedavi sonrasında taburcu edildikleri aktarılan açıklamada, bu kişilerin yaralanmasına sebebiyet veren 3 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Bahsedilen olayda ölen ya da öldürülen hiç kimse olmadığı halde, sosyal medya yoluyla halkı kin ve nefrete sevk etme yönünde, vatandaşlar ve yabancı misafirler arasında gerginliğe yol açabilecek provokatif paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu paylaşımlarda bulunanların tespiti ve haklarında yasal işlemlerin derhal başlatılmasıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçirilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Sinoplular derneği

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