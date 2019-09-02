Esenyurt'taki patlamanın nedeni belirlendi

Yılmaz OKUR - Ersan SAN /İSTANBUL,(DHA) - ESENYURT'ta 4 katlı apartmanın en üst katında doğalgaz tesisatındaki oynama nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamada bir kişi yaralanırken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, 2135. sokaktaki 4 katlı apartmanın en üst katında saat 10.00 sıralarında doğalgaz tesisatında oynama nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sırasında içeride bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırdı.

Patlama nedeniyle daireden metal parçaları ve eşyalar sokağa düştü. Mahalle sakinleri patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşayarak, sokağa çıktı. Bu sırada apartman önünde kimsenin olmaması olası bir kazanın önüne geçti. Sokakta bulunan park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. Patlamanın olduğu dairenin karşısındaki apartmandaki bazı dairelerin de camları kırıldı.

Patlamanın meydana geldiği dairenin karşısında oturan Fatma Türkmen, "Sadece yangın tüpünü verebildim, vurdum kapıya baktım kapı açılınca sadece yangın tüpünü verebildim. Patlamanın olduğu evin karşısında oturuyorum. Hemen yangın tüpünü yetiştirdim, çık dışarı dedim ama çocuğum da çok perişandı" şeklinde konuştu. Karşı binada oturan Selami Eren ise, "Karşı binada balkonda oturuyordum. Bir baktım cam, çerçeve bir patlama peşinden. Ondan sonra itfaiyeye haber verdik" şeklinde konuştu.

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