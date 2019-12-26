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  4. Esenyurt’taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt’taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 00:03 | Son Güncelleme

Esenyurt Hadımköy-TEM bağlantı yolunda otomobilin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Esenyurt, Hadımköy- TEM Bağlantı Yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpmış ve kazada Celal D.

Esenyurt Hadımköy-TEM bağlantı yolunda otomobilin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Esenyurt, Hadımköy- TEM Bağlantı Yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpmış ve kazada Celal D. ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt yaralanmıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alan Murat Kurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, Celal D.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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