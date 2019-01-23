ESENYURT'TAKİ VAHŞİ CİNAYETTE KARAR: SANIĞA 18 YIL HAPİS CEZASI

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta 11 yıl önce Mehmet Gürbüz'ün (57) öldürüldükten sonra yakılmasına ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Muharrem Çotuk'u "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Musa Durmuş'u "Suç delillerini yok etme gizleme" ve "şantaj" suçlarından 7 yıl 9 ay hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanık Ali Teber'i de "şantaj" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Verilen hapis cezalarında "İyi hal" indimi ise uygulanmadı.

Öldürülen Mehmet Gürbüz'ün kardeşi Bedriye Gürbüz davanın ardından yaptığı açıklamada mahkemenin kararından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek "Adalet yerini buldu, kardeşimizin kanı yerde kalmadı" dedi. 2007 yılında işlenen Mehmet Gürbüz cinayeti, 9 yıl sonra çözülmüştü.

CİNAYET 2007 YILINDA İŞLENDİ

Esenyurt'ta Uğur Mumcu Caddesi üzerinde 15 Temmuz 2007 tarihinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle oldu:

İhbar üzerine verilen adrese giden polis ekipleri yanmış bir otomobille karşılaştı. Lüks otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın bagajında yanmış bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Başlatılan soruşturmada otomobilin bagajındaki cesedin aracın ateşe verilmeden önce konulduğu, ölümün de tabancayla vurulmaktan olduğu ortaya çıktı. Bagajdaki cesedin Mehmet Gürbüz olduğu belirlendi. O tarihte yapılan çalışmalarda olayın faillerini yakalamak için bir ipucu bulunamadı. Cinayet dosyası faili meçhul olarak kalırken, 2016 yılında gelen bir ihbar telefonu soruşturmanın seyrini değiştirdi. Telefon ihbarında Mehmet Gürbüz’ün olay gecesi birlikte içki içtikleri arkadaşları tarafından öldürüldüğü söylendi. Bu gelişme üzerine başlatılan çalışmada ihbarda adı geçen Muharrem Çotuk (52), Ali Teber(63) ve Musa Durmuş (42) Düzce’de gözaltına alındı.