Esenyurt’tan Çanakkale’ye vefa yürüyüşü

İSTANBUL, (DHA)- Gönüllü olarak 15 yaşında Çanakkale Cephesi'ne savaşa giden kahramanları tanımlayan Onbeşli torunları, Çanakkale zaferinin 104'üncü yıl dönümünde Esenyurt’tan Çanakkale’ye yürüyüş başlattı.

Binlerce kişinin yolcu ettiği Onbeşli torunları 18 Mart'ta Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşacak.

Uğurlama törenine Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt Belediye Başkanı adayı Azmi Ekinci, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, Esenyurt Belediyesi Bisiklet Spor Kulübü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşü gerçekleştirecek Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve ekibi de cephede savaşan askerlerin kıyafetiyle hazır bulundu.

“ÖNEMLİ BİR DİKKAT ÇEKME HADİSESİDİR”

Törende bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Bugün başlayacak ve 18 günlük bir yürüyüş sonucu inşallah 18 Mart'ta kendilerine emanet ettiğimiz bayrağı kıymetli Cumhurbaşkanımıza sunacaklar. Bugün biz onbeşli torunlarımızla beraber Saffet kardeşimizi yolcu etmeye geldik. 280 bisikletli çocuğumuzla beraber de o gün Saffet kardeşimizi orada karşılayacağız. Bisikletliler buradan pedal çevirerek gidecekler. Orada hem Cumhurbaşkanımıza bayrağı sunacağız hem de Lapseki'de yaptığımız çok kıymetli ecdat yadigarı olacak caminin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu önemli bir dikkat çekme hadisesidir. Oradaki dedelerimizi unutmadık unutmayacağız inşallah” diye konuştu.