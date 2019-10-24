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Esenyurtt'ta motosikletli kapkaççılar kaza yaptı; 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta a kapkaç yaparak kaçmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i trafik kazasında öldü.

Esenyurtt'ta motosikletli kapkaççılar kaza yaptı; 1 ölü 1 yaralı

Ersan SAN - Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta a kapkaç yaparak kaçmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i trafik kazasında öldü.
Olay saat 08.40'ta Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Özgül isimli bir kadın telefonuyla mesajlaştığı sırada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi tarafından kapkaça uğradı. Songül Özgül'ün elindeki telefonu alarak motosikletle olay yerinden kaçmaya çalışan kapkaççılara çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Olayı gören Hakan K. aracıyla kapkaççıların peşine düştü. Kovalamaca sırasında aracıyla ters yöne giren Hakan K. ters istikamette kaçmaya çalışan kapkaççıların kullandığı motosiklete çarptı.

1 KAPKAÇÇI ÖLDÜ
Servis minibüsü ve Hakan K.'nın aracı arasında sıkışan kapkaççılardan Abdullah A. (17) yaralanırken Emrah Yüksel (17) ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa çevrede bulunan hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emrah Yüksel hayatını kaybetti. Polis, motosiklete otomobiliyle çarpan Hakan K.'yi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde motosikletle ters yönden gelen kapkaççıların servis minibüsüne çarpması gözüküyor.

(FOTOĞRAF)

(Geniş haber) Esenyurtt'ta motosikletli kapkaççılar kaza yaptı; 1 ölü 1 yaralı

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