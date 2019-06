Eser Afacan, Aydın'da geleceğin ressamlarını yetiştirecek

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- NORVEÇ’te yaşayan Türk ressam Eser Afacan (66) ve aşçılığı bıraktıktan sonra resim sanatıyla ilgilenen Hakan Yaşar (43) resim dersleri vermek ve öğrenci yetiştirmek için Aydın’da kurs açtı. Her yaştan insanın katılabildiği kurs, ücretsiz olacak ve 1 yıl boyunca devam edecek.

Eserleriyle dünya çapında birçok ödüle layık görülen ve tanınan Türk ressam Eser Afacan, Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih'in katkılarıyla Adnan Menderes Yaşam Merkezi'nde atölye açtı. Bir yıl boyunca Aydın'da ücretsiz olarak öğrenci yetiştirecek olan Eser Afacan bir de sergi açacak. Adana’da dünyaya gelen ve Norveç’e yerleştikten sonra eğitimine Bergen Üniversitesi’nde matematik ve fen üzerinde devam eden Afacan, Norveçli sanatçı Odd Nerdrum’un yanında asistanlık yaptı. 1983 yılında asistanlığa başlayan Afacan, daha sonra insan ve insanın dramı temalı resimleriyle 7 defa çeşitli yarışmalarda dünya birincisi olarak altın madalya kazandı.

Aydın'da ücretsiz olarak öğrenci yetiştirecek olan Eser Afacan bir de sergi açacak. Kendi ürettiği kimyasal karışımlı boyalarla resim yapan Afacan, 'Modern simyacı' olarak anılıyor.

'MANASTIRDA RESİM YAPMAYA BAŞLADIM'

Kendi ürettiği boyalarla ‘Modern simyacı’ olarak anılan 2 çocuk babası Afacan, "Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Yaz aylarında İzmir'deki teyzelerime giderdim. Orada İtalyan manastırı vardı. Manastırda resim yapmaya başladım. Ailem de Almanya'dan boyalar getirtiyordu. Daha sonraki yıllarda eğitimime Norveç'te devam ederken üniversiteye bir resim asıldı. O resmi görünce yapmak istediğim böyle bir meslek varmış diyerek bu bölüme geçtim ve hayatım boyunca resim yaptım. 2 binden fazla eserim var. Daha sonraki yıllarda Hakan ile tanıştık. O da resim bölümünü seçti. 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bir yıldır da ortak atölyemiz ve ortak okulumuz var. Norveç'te 32 yıldan beri öğrencilerime hiçbir karşılık beklemeden ders veriyorum. Buraya da karşılıksız ders vermeye geldim. Bir yıllığına anlaşmamız var. Sonrasında burada mı kalırım Norveç'e mi dönerim şu an için bilemiyorum" dedi.

'7 DÜNYA BİRİNCİLİĞİM VAR'

Eserleri ile 7 kez dünya birincisi olan Eser Afacan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biri hariç hiçbir yarışmaya kendim katılmadım. Kanada'dan Türkiye'ye taşınırken, ısrar üzerine Türkiye için bir yarışmaya katılmıştım. 56 ülkenin katıldığı yarışmaydı bu. Kanada'da 1, İtalya'da 2 birinciliğim var. Amerika'da ve Fransa'da da birinciliğim var. Ama bunların biri hariç diğerlerine ben katılmadım benim adıma resimlerimle katıldılar ve toplamda 7 birincilik elde ettim. Yarışmaya katılmayı da yanlış buluyorum bu meslekte kimse kimseden üstün değildir. 15 yıl önce yapmış olduğum bir resmim 100 bin dolara satıldı. Gözlerimdeki rahatsızlık nedeniyle 15 yıldan bu yana fazla sergi açmadım."

'AŞÇILIĞI BIRAKIP RESSAM OLDUM'

Eser Afacan ile ortaklaşa çalışmalar yapan evli ve 3 çocuk babası Hakan Yaşar ise aşçılığı bırakarak resim sanatıyla ilgilenmeye başlama sürecini şöyle anlattı: "1990 yılında Konya'dan Norveç'e taşındım. Eğitimimin bir kısmını Norveç'te aldım. Resim sanatı ile ilkokul yıllarımdan bu yana ilgileniyordum ancak çok fazla zaman bulamıyordum. Norveç'te resim yapmaya ilgim daha çok arttı. O sırada bir resim galerisine gittim. Oradaki bir resim çok hoşuma gitti. Kimin yaptığını merak ederek baktığımda 'Afacan' yazıyordu. Araştırdığımda bir Türk olduğunu öğrendim, gurur duydum. Sonra sosyal medya üzerinden haberleşerek başkent Oslo'da bir araya geldik ve birlikte resim yapmaya karar verdik. Norveç'te aşçılık yapıyordum o işi bırakarak resim yapma işine başladım. Her şeyi bir tarafa bırakarak kendimi sanata adadım. Eser Hoca'yla çalışmaya başladıktan sonra resmin göz ve elle yapılmadığını gördüm. Bana her türlü desteği sağladı son 5 yıldan beride birlikte çalışıyoruz. Şimdi de Aydın'dayız."