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Eser Yenenler: Aile olmaya giderken

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

Oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yıldız, 6 Ekim'de bebeklerini kucaklarına almış ve bu mutluluklarını "Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla sevenlerine ulaştırmışlardı.

Eser Yenenler: Aile olmaya giderken

Bebeklerini kucaklarına almadan beş ay kadar önce nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, Kuzey adını verdikleri bebekleriyle yaşadıkları mutluluğu bir üst basamağa taşımışlardı. Yenenler, duygularını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.

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BU DEFA DA DOĞUM ÖNCESİ KARELER…

Eser Yenenler bebeğin kucağına aldıktan yaklaşık on gün sonra bu defa doğuma girmeden önce çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Eşinin yanında doğumhaneye giderken görülen Eser Yenenler bu kareyi son derece duygusal satırlarla paylaştı. İşte Yenenler’in eşine ithafen yazdıkları:

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“Aile olmaya giderken… Tanıdığım en güçlü, en şahane, en güzel kadın, biricik eşim, tarifsiz duygularımın kaynağı. Çok aşığım sana… rüyada gibiyiz kaç gündür… aynı anda anne baba olduk, aile olduk, bir olduk biz olduk… Arayan soran iyi dileklerini yollayan herkese çok teşekkürler. İsteyen herkese doğru zamanda, doğru kişiyle nasip olsun inşallah”

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Anahtar Kelimeler:
Eser Yenenler berfu yıldız

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