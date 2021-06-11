Eser Yenenler'den romantik Berfu Yenenler paylaşımı: 'Nice yıllarımız olsun karıcığım'

İlk olarak 'Aliye' adlı dizide Özgür karakterine hayat vermesiyle izleyici tarafından büyük sempati toplayan Eser Yenenler, daha sonra 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı güldürü programında yer alarak yıldızı parlamıştı. 2019 yılında ise Berfu Yenenler ile nikah masasına oturan oyuncu başarılı oyuncu, evlilik yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı. Yenenler, "Nice yıllarımız olsun karıcığım. Birlikte, evlatlarımızla sağlıklı, mutlu, şahane yıllarımız olsun" ifadelerine yer verdi.

Eser Yenenler'den eşi Berfu Yenenler'e romantik kutlama!

BKM Oyuncularından Eser Yenenler, 2019 yılında eşi Berfu Yenenler ile nikah masasına oturmuştu.

2 yıldır mutlu evliliklerini sürdüren Yenenler çifti ilk çocukları Kuzey'i 2019 yılında kucaklarına alarak, anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen ikili, İnstagram'ın favori çiftleri arasında yer alıyor.

'Artık 4 kişilik bir aileyiz' Öte yandan geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne baba olan çift oğullarına Mete ismini verdiler. Yenenler eşi ile bu pozu paylaşarak, 'Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz.Biz artık 4 kişilik bir aileyiz' notunu düşmüştü.

'Nice yıllarımız olsun karııım' Sık sık komik paylaşımları ile gündeme gelen çift bugün 2'inci yıllarını kutlayan çiftten Eser Yenenler, birlikte çekindikleri bu kareyi , 'Nice yıllarımız olsun karııım birlikte, evlatlarımızla sağlıklı, mutlu, şahane yıllarımız olsun' notuyla yayınladı.

Bu fotoğraf senin eserin Geçtiğimiz aylarda eşi Berfu Yenenler'in anneler gününü kutlayan oyuncu, 'Bu fotoğraf senin eserin karııım. Bu sadece bir fotoğraf karesi değil öncesi ve sonrasıyla bir başarı hikayesi.Bu hikayeyi birlikte yazabildiğimiz için çok ama çok şanslıyım. Anneler günün kutlu olsun benim biricik karımmm' ifadelerini kullanmıştı.

Komik paylaşımları ile herkesi güldürüyor Eğlenceli kişilikleri ile takipçilerini şenlendiren çiftten Berfu Yenenler, komik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Haftalık ifşa serisi Her hafta shop uyguladığı fotoğraflar ile gündeme gelen Yenenler son olarak ailecek şişman olduğu pozlarını yayınladı.