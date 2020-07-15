MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eser Yenenler diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Ülkede Çağatay Ulusoy boşluğu var

Eser Yenenler diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Ülkede Çağatay Ulusoy boşluğu var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 20:50 | Son Güncelleme

Başarılı sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, 90 günde 28 kilo vermek için diyete başladı ve "Ülkede bir Çağatay Ulusoy boşluğu var. O ben olurum, heyecanlıyım" dedi.

Eser Yenenler diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Ülkede Çağatay Ulusoy boşluğu var

Eser Yenenler, YouTube kanalından “Ailenizin şişmanı zayıflıyor” başlığıyla bir video yayınladı. Yenenler, kendisine yıllardır yapılan ‘şişman’ şakasından çok sıkıldığını belirterek, 90 gün sürecek bir diyete başladığını açıkladı.

90 günde 28 kilo vermeyi hedefleyen Yenenler, şunları söyledi:

“Bu kilo işini kapatıyorum. Çok önceden alınmış bir kararla hayırlısıyla kilo derdinden kurtuluyoruz. Spor hocamızla anlaştık, diyetimiz de belli. Çocuk büyüdü, evlendik, evimiz güzel oldu, stres bitti. Artık konstantre bir şekilde bu işi halledeceğimiz döneme geldik.

Düğünümde hayatımdaki en şişman halimdeydim. Şu an bile ondan daha zayıfım ama şu an bile kilom çok… Diyetimin ilk haftası bitti. Başlangıç kilom 137.9… Hedefimiz 110 kilo olmak. 1 Temmuz’da diyete başladım, 1 Ekim’de bitecek. Daha sonra hedef iki haneli kilolara düşmek.

eser11

‘KIRICI ANLAR YAŞIYORUM’

Kilo vermek zorundayım çünkü çok kırıcı anlar yaşıyorum. ‘Kırıcı’ derken gerçek anlamda kırıcı… Oturmaya çalışırken koltuğu kırdım. Eşim bu kez diyette bana çok destek oluyor.

Kuzey ile yürüyüş yapıyoruz. Artık zayıflamamız lazım. Bu kilo meselesiyle en çok eşim uğraşıyor çünkü ben yıllarca ‘şişman’ linci yemeye alıştım ama benimle birlikte o da linç yiyor.

eser22

‘ÇAĞATAY ULUSOY BOŞLUĞU VAR’

Herkese ‘şişko’ diyor, artık alınmaya başladım. Bütün yorumlar gerçekten çok kırıcı olmaya başladı son dönemde. Kilo vermek isteme sebebimi söyleyeyim. Kuzey doğduğunda Berfu otururken kucağıma verdi. Ben de Kuzey kucağımdayken kalkmaya çalışırken belim burkuldu. Zaten fıtığım da var. İşte bu adama kilo verdirir.

Şişman mizahının odağındaki Eser, zayıflıyor artık. Çağatay Ulusoy kilo almış da, bana benzemiş de… Bu güzel bir şey. Ülkede bir Çağatay Ulusoy boşluğu var. O ben olurum, heyecanlıyım. Televizyonda terlemekten de çok sıkıldım. Bunun gerçek anlamda tamamen değişmesini istiyorum.”

eser33

BİR HAFTADA 3 KİLO VERDİ

Eser Yenenler, bir haftada 3 kilo vererek, 137’den 134 kiloya düştüğünü de ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
'Vatan haini ve terörist ilan edildim! Bu nefreti...''Vatan haini ve terörist ilan edildim! Bu nefreti...'
Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? İşte Acı Tatlı Ekşi oyuncuları ve konusu!Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? İşte Acı Tatlı Ekşi oyuncuları ve konusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duyan denemek için geliyor!

Duyan denemek için geliyor!

İngiltere'den Türkiye yorumu: Oyun değiştirici

İngiltere'den Türkiye yorumu: Oyun değiştirici

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

G.Saray ilk transferini yaptı

G.Saray ilk transferini yaptı

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

Akılalmaz olay! Define için evin salonunu 21 metre kazdı

Akılalmaz olay! Define için evin salonunu 21 metre kazdı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

3 isimle İstanbul yolcusuyuz

3 isimle İstanbul yolcusuyuz

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Kilolu yakalandıktan sonra bikinili paylaşım! Bomba yorum

Kilolu yakalandıktan sonra bikinili paylaşım! Bomba yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor şampiyonu Cemal Can ne kadar ödül kazandı?

Survivor şampiyonu Cemal Can ne kadar ödül kazandı?

Acun Ilıcalı'yı kızdıran Survivor finali iddiası! "Birisi sahte bir belge uydursun..."

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi

Acun Ilıcalı'nın Survivor paylaşımında dikkat çeken detay! Kehanet söylentisi sosyal medyayı salladı!

Acun Ilıcalı'nın Survivor paylaşımında dikkat çeken detay! Kehanet söylentisi sosyal medyayı salladı!

15 kilo veren Büşra Pekin sezonu açtı

15 kilo veren Büşra Pekin sezonu açtı

Beren Saat isyan etti: Vatan haini ve terörist ilan edildim, bu nefreti eğitmek gerek!

'Vatan haini ve terörist ilan edildim! Bu nefreti...'

Ata Demirer’den menemenin püf noktası!

Ata Demirer’den menemenin püf noktası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.