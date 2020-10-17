Eser Yenenler: İkinci diyet başlıyor, herkes hazır olsun

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Eser Yenenler ve yakın arkadaşı İbrahim Büyükak, önceki gün Yeniköy'deki bir restoranda objektiflere yansıdı.

Akşam üzeri geldikleri mekandan gece yarısından sonra ayrılan ikili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eser Yenenler, "Bütün yaz görüşemedik. İlk defa baş başa yemek yedik. Çok özlemişiz birbirimizi. Bütün yazı konuştuk" dedi.

2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız ile evli olan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, "Şahane duygular... İkinci çocuk için heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

Fazla kiloları ile dikkat çeken Eser Yenenler, ikinci kez diyete başlayacağını söyledi.



Oyuncu, "İkinci diyet başlıyor. Herkes hazır olsun. İbrahim benden zayıf yaz geçirdi, tebrik ediyorum" dedi.



