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Eser Yenenler’in karısı Berfu Yenenler eşinin paylaşımıyla dalga geçti!

15.11.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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Eser Yenenler’in karısı Berfu Yenenler eşinin paylaşımıyla dalga geçti!

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler’in son paylaşımını adeta ti’ye aldı. Kendi hesabından eşinin fotoğrafının yayınlayan Berfu Yenenler gönderisine Eser Yenenler’i etiketlemeyi de ihmal etmedi.

Ünlü şovmen Eser Yenenler, 2018 yılında Berfu Yıldız’la aşk yaşamaya başlamıştı ve ikili jest hızıyla nikah masasına oturmuştu. İlk çocuğu Kuzey’i kucağına alan Berfu Yenenler kendi adına bir Youtube kanalı kurarak sosyal medya kariyerini başlattı. Ürettiği içeriklerle eğlenceli hallerini ortaya koyan Berfu Yenenler, sosyal medyada kısa sürede popülerliğe kavuştu.

Yeniden anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler’in son gönderisini sosyal medya hesabından ifşa etti. Eser Yenenler’in son fotoğrafındaki surat ifadesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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‘BENİM ELİMİN DEĞMEDİĞİ NASIL BELLİ’

berfu yenenler

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatarak iyileştiğini duyuran Eser Yenenler soluğu teknede aldı. Tekne sürerken dümeninde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Eser Yenenler’e ilk tepki eşinden geldi. Berfu Yenenler eşinin gönderisine yakınlaştırarak surat ifadesine dikkat çekti. Eşinin surat ifadesini komik bulan Berfu Yenenler gönderisine, “Kocam bunu post atmış. Benim elimin değmediği nasıl belli” notunu ekledi.

İşte Eser Yenenler'in paylaşımı;

eser yenenler

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