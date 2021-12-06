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Eser Yenenler ödülü Arif Güloğlu'na ithaf etti

06.12.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47'nci 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri', Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği, Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunduğu gecede; 'En İyi Komedi Dizisi' ödülü, 'Çok Güzel Hareketler 2'nin oldu.

Eser Yenenler ödülü Arif Güloğlu'na ithaf etti

'Çok Güzel Hareketler 2' ekibiyle birlikte ödül almak için sahneye çıkan programın sunucusu Eser Yenenler, duygusal bir konuşma yaptı.

"BİRİCİK KARDEŞİMİZ ARİF GÜLOĞLU"

Ödülü zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen 'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncusu Arif Güloğlu'na ithaf eden Yenenler, "Burası bir okul. Gençler kendileri yazıp, oynuyor, çiziyor. Bu çok önemli. Buraya ilk geldiğimde çıraktım, şimdi evli iki çocuk babasıyım. İnşallah arkamdaki arkadaşlardan biri de seneye bu ekibin kaptanı olacak. Bütün BKM Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Biricik kardeşimiz Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü" dedi.

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Eser Yenenler Altın Kelebek Ödülleri
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